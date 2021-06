एंटीगुआ के पीएम ने फिर कहा- चोकसी को भारत भेज दे डोमिनिका, यहां आकर बनेगा हमारी समस्या 

एंटीगुआ और बरमूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने एक बार फिर कहा है कि डोमिनिका को मेहुल चौकसी को भारत भेज दिया जाए। मेहुल चोकसी के मुद्दे पर कैबिनेट में चर्चा की जानकारी देते हुए ब्राउन ने यह भी कहा कि भगोड़ा कारोबारी इस समय डोमिनिका की समस्या है और यदि वह एंटीगुआ आ गया तो उनके लिए समस्या पैदा करेगा।

ब्राउन ने गुरुवार को फेसबुक पर पोस्ट किया, ''कैबिनेट में मेहुल चोकसी मामले में चर्चा हुई, हम डोमिनिका हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। चोकसी डोमिनिका में है और उस पर अवैध रूप से घुसने का आरोप है। वह अपने आरोपों पर जवाब देने के लिए 3 जून को कोर्ट में जाएगा।''

The Cabinet held a discussion on the Mehul Choksi matter, awaiting decision of the High Court of Dominica. The preference of the Cabinet of Antigua and Barbuda is for Choksi to be repatriated to India from Dominica: Office of the Prime Minister of Antigua and Barbuda pic.twitter.com/BXtqeX8orf