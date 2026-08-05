खेल : प्रज्ञाननंदा रैपिड एवं ब्लिट्ज में शीर्ष पर

प्रज्ञाननंदा रैपिड एवं ब्लिट्ज में शीर्ष पर सेंट लुइस शतरंज सेंट लुइस, एजेंसी।

प्रज्ञाननंदा रैपिड एवं ब्लिट्ज में शीर्ष पर सेंट लुइस शतरंज

प्रदर्शन का परिणाम सेंट लुइस, एजेंसी। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञाननंदा ने सेंट लुइस रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता के रैपिड वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 में से 12 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का परिणाम केवल रैपिड वर्ग से तय नहीं होगा। अब 18 ब्लिट्ज मुकाबले खेले जाएंगे, जिनके बाद कुल विजेता का फैसला होगा।

पुरस्कार राशि प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि दो लाख अमेरिकी डॉलर है, जिसमें विजेता को 50 हजार अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। प्रज्ञाननंदा ने इसके साथ ही वर्ष के अंत में होने वाले ग्रैंड शतरंज टूर (जीसीटी) फाइनल में जगह बनाने की अपनी उम्मीदें भी कायम रखी हैं।

अंतिम दौर का मुकाबला अंतिम दौर की बाजी हारी : विश्व चैंपियनशिप 2026 की दौड़ से बाहर हो चुके प्रज्ञाननंदा ने नौ दौर के रैपिड मुकाबलों में बेहतरीन तकनीक, सटीक चालों और जीत के जज्बे का परिचय दिया। उन्हें हालांकि नौवें और अंतिम दौर में नीदरलैंड्स के ग्रैंडमास्टर जॉर्डन वान फोरेस्ट से हार का सामना करना पड़ा, फिर भी वह एक अंक की बढ़त के साथ शीर्ष पर बने रहे।

प्रतियोगिता के अन्य खिलाड़ी उन्होंने उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव (11 अंक) को पीछे छोड़ा, जो इस वर्ष विश्व चैंपियनशिप मुकाबले में डी. गुकेश को चुनौती देंगे।

प्रगति की विशेषताएँ चार बाजी जीतीं : प्रज्ञाननंदा ने रैपिड वर्ग में चार जीत (प्रत्येक जीत पर दो अंक), चार ड्रॉ और एक हार के साथ कुल 12 अंक जुटाए। अब उनका पूरा ध्यान 18 दौर के ब्लिट्ज मुकाबलों पर होगा, जहां हर जीत के लिए एक अंक मिलेगा। सिंदारोव 11 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि अमेरिका के वेस्ली सो 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

अन्य स्थानों के खिलाड़ी इनके बाद अमेरिका के लेवोन आरोनियन, नीदरलैंड्स के अनीश गिरी, क्यूबा मूल के अमेरिकी लेनियर डोमिंगेज पेरेज और जर्मनी के विन्सेंट कीमर नौ-नौ अंकों के साथ संयुक्त रूप से अगले स्थान पर हैं। दस खिलाड़ियों की राउंड-रॉबिन प्रतियोगिता के बाद प्रतिष्ठित सिंकफील्ड कप खेला जाएगा, जो क्लासिकल प्रारूप में आयोजित होगा।