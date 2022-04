काबुल की मस्जिद में विस्फोट, कम से कम 10 लोगों की मौत

युद्ध में घायल लोगों का ही इलाज करने वाले काबुल के एक आपातकालीन अस्पताल ने ट्वीट किया कि उसके कर्मचारियों ने बताया कि विस्फोट के बाद कम से कम 20 घायल लोगों को भर्ती कराया गया है। जिनका इलाज चल रहा है।

इस खबर को सुनें