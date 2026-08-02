चलते-चलते::हर हफ्ते अंतरिक्ष से धरती पर आ रहा एक टन कचरा

पोलिश स्पेस एजेंसी ने कहा है कि रॉकेट और सैटेलाइट के लॉन्च बढ़ने के कारण हर हफ्ते लगभग एक मीट्रिक टन स्पेस मलबा पृथ्वी पर गिर रहा है। पिछले वर्ष 300 से अधिक रॉकेट लॉन्च किए गए थे और यह खतरा बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्पेसएक्स सैटेलाइट का मलबा भविष्य में चोट या मौत का कारण बन सकता है।

पोलिश स्पेस एजेंसी की ओर से किया गया है दावा रॉकेट लॉन्च बढ़ने के साथ ही एक टन स्पेस जंक धरती पर आ रहा

आईएसएस का मलबा भी इसमें शामिल

रॉकेट और सैटेलाइट के मलबे की बढ़ती मात्रा डांस्क(पोलैंड), एजेंसी। जिस तरह से रॉकेट और सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च हो रहे हैं, धरती पर वापस गिरनेवाले अंतरिक्ष के कचरे की मात्रा भी उसी मात्रा में बढ़ रही है।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर मलबा एटमॉस्फियर में जल जाता है या समुद्र में गिर जाता है, लेकिन पोलिश स्पेस एजेंसी की ओर से किए गए दावों के अनुसार हर हफ्ते लगभग एक मीट्रिक टन स्पेस मलबा पृथ्वी के एटमॉस्फियर में वापस आ जाता है।

अमेरिकी स्पेस फोर्स ने 2025 में लगभग 820 चीजों के पृथ्वी के वातावरण में वापस आने का अलर्ट जारी किया, जबकि एक दशक पहले 110 अलर्ट जारी किए गए थे, जो स्पेस एक्टिविटी में तेजी से बढ़ोतरी को दिखाता है।

रॉकेट के मलबे की घटनाएं ऐसी ही एक घटना केन्या के मुकुकु गांव के पास हुई, जहां एक रॉकेट से निकला एक बड़ा मेटल रिंग खेत में क्रैश हो गया। इस मेटल को री-एंट्री के दौरान जल जाना था लेकिन सही-सलामत जमीन पर उतरी और बाद में उसकी पहचान एक ऐसे रॉकेट के हिस्से के रूप में हुई जो 16 साल से अधिक समय से ऑर्बिट में था।

मलबे का बढ़ता खतरा रॉकेट लॉन्च और सैटेलाइट लॉन्चिंग में बढ़ोतरी से धरती पर लौटने वाले मलबे की मात्रा बढ़ गई है। पिछले साल 300 से अधिक रॉकेट लॉन्च किए गए थे, जबकि हजारों सैटेलाइट अभी धरती का चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से कई सैटेलाइट अपने मिशन पूरे करने के बाद आखिरकार वातावरण में वापस आ जाते हैं। हाल की घटनाओं में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मलबा फ्लोरिडा में एक घर पर गिरना, पोलैंड में स्पेसएक्स रॉकेट के हिस्से का गिरना, और स्पेन के कैनरी आइलैंड के ऊपर बंद चीनी सैटेलाइट का टूटना शामिल है। ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में भी स्पेस मलबे के टुकड़े मिले हैं।

विशेषज्ञों की राय विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे ऑर्बिट में चीजों की संख्या बढ़ रही है, खतरा बढ़ रहा है। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि 2035 तक, अकेले स्पेसएक्स सैटेलाइट का मलबा हर दो साल में एक बार चोट या मौत का कारण बन सकता है। एक्सपर्ट्स ने सरकारों और कंपनियों से ऐसे मटीरियल का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है जो री-एंट्री के दौरान पूरी तरह से खत्म हो जाएं। हालांकि, अभी ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है।