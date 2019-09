पाकिस्तान संसद में उठा हिंदू लड़कियों के अपहरण का मामला, कहा-कब तक चलेगा ये

पाकिस्तान की पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज के एमएनए खेल दास कोहिस्तानी ने संसद ने कहा कि 'बीते चार महीनों में 25 से 30 हिंदू लड़कियों का अपहरण हुआ और वे कभी वापस नहीं लौटीं। ये अत्याचार कब तक जारी रहने वाला है? हिंदू लोग कब तक लाशें उठाते रहेंगे? कब तक मंदिर जलाए जाते रहेंगे?' उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं केवल सिंध के घोटकी और उमरकोट में ही क्यों हो रही हैं? ये आग नहीं रोकी गई तो पूरे सिंध में फैलेगी। सिंध में कुछ लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर काबू पाया जाए।

बता दें खेल दास कोहिस्तानी का ये बयान तब आया है जब हाल ही में सिंध प्रांत के लरकाना में एक हिंदू मेडिकल छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जहां विश्वविद्यालय इसे खुदखुशी बताने पर तुला है वहीं लड़की के परिजनों का आरोप है कि लड़की की हत्या की गई है। ये मामला इतना गरमाया कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो चला और लोग लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग करने लगे।

PML(N)'s MNA, Kheal Das Kohistani: Why are these incidents taking place only in Ghotki&Umerkot of Sindh? This fire will spread to entire Sindh, it should be stopped. There are a few people in Sindh who should be arrested. It is govt's responsibility to curb their power. #Pakistan https://t.co/xf6ffAShmY