बुद्ध पूर्णिमा में नेपाल जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, लुंबिनी में साथ रहेंगे शेर बहादुर देउबा

पीएममोदी जल्द ही नेपाल जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 मई (बुद्ध पूर्णिमा) से पहले मोदी नेपाल में लुंबिनी की यात्रा पर जा सकते हैं। हालांकि इस यात्रा में पीएम मोदी काठमांडू नहीं जा सकते हैं।

इस खबर को सुनें