क्या है इंडिया फर्स्ट फॉर ग्लोबल गुड पॉलिसी? जिसका PM नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में किया जिक्र

पीएम मोदी यूरोप के दौरे पर हैं। इस दौरे पर उन्होंने जर्मनी में 'इंडिया फर्स्ट फॉर ग्लोबल गुड' सिद्धांत का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने 'मेक इन इंडिया' और 'इंडिया फर्स्ट' जैसे मसलों पर बातचीत की।

