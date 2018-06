SCO समिटः चिंगदाओ पहुंचे पीएम मोदी, 42 दिन बाद शी जिनपिंग से फिर होगी मुलाकात

चीन में आज से शुरू हो रहे दो दिन के शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच चुके हैं। ये सम्मेलन चीन के तटीय शहर चिंगदाओ में हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षी वार्ता होगी। पीएम नरेंद्र मोदी 42 दिन के भीतर दूसरी बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे।

Ni hao Qingdao! Prime Minister @narendramodi warmly welcomed on his arrival for the Shanghai Cooperation Organisation summit in the beautiful port city of Qingdao. India is looking forward to contribute towards a successful outcome from the Summit. #IndiainSCO pic.twitter.com/QhoMY6g2Is