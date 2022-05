युद्ध से कोई देश नहीं जीतता, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर बर्लिन में बोले पीएम नरेंद्र मोदी

यूरोपीय देशों की तीन दिवसीय यात्रा पर जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध का कोई विजेता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के मिलकर बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए।

