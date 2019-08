PM मोदी ने की संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस से मुलाकात, क्लाइमेट एक्शन समिट पर हपई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के बीच रविवार को परस्पर हित के विभिन्न विषयों पर ''सार्थक" चर्चा हुई। फ्रांस के दक्षिण-पश्चिम में समुद्र किनारे स्थित शहर बिआरित्ज में जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर मोदी ने गुतारेस से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी बहरीन से बिआरित्ज पहुंचे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, ''प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस के बीच जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की।"

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिआरित्ज में जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस से मिले। संयुक्त राष्ट्र में 'क्लाइमेट एक्शन समिट' में भारत की भागीदारी और आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।"

