मोदी और पुतिन के बीच बिश्केक में मुलाकात, अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यहां रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय रिश्तों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पिछले महीने भारत में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत के बाद मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बिश्केक में बहुत अच्छी मुलाकात हुई। बैठक में भारत-रूस संबंधों से जुड़े अनेक विषयों पर चर्चा हुई।" विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि दोनों नेताओं ने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि यह बहुत संक्षिप्त मुलाकात थी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रही।

A special partner, a privileged relationship!



PM @narendramodi met with @KremlinRussia_E Vladimir Putin on the sidelines of #SCOSummit in #Bishkek. Reviewed all aspects of bilateral relations to further strengthen the strategic relationship. pic.twitter.com/Jp6LSQsmMi