PM मोदी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने UAE पहुंचे, 'ऑर्डर ऑफ जायद' सम्मान से नवाजे जाएंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पहुंचे जहां वह शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मोदी तीन देशों फ्रांस, यूएई और बहरीन की यात्रा के दूसरे चरण के तहत पेरिस से यूएई की राजधानी अबू धाबी पहुंचे।

अपनी यात्रा के दौरान मोदी अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय, आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर बातचीत करेंगे। वह विदेशों में नकदी रहित लेनदेन का विस्तार करने के लिए रुपे कार्ड का औपचारिक रूप से शुभारंभ भी करेंगे।

मोदी ने ट्वीट किया, ''अबू धाबी पहुंचा हूं। शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ वार्ता को लेकर आशान्वित हूं और भारत तथा यूएई के बीच मित्रता के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। यात्रा के दौरान आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना भी एजेंडे में होगा।"

Reached Abu Dhabi.



Looking forward to holding talks with His Highness Crown Prince @MohamedBinZayed and discussing the full range of friendship between India and UAE.



Deepening economic relations will also be on the agenda during this visit. pic.twitter.com/gpFmCeulj6