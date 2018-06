एससीओ समिट: पीएम मोदी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने मिलाए हाथ

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन के साथ हाथ मिलाए और संक्षिप्त बातचीत की। दोनों नेता 18 वें एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए चीन में हैं। आठ सदस्यीय इस संगठन में सदस्य देशों के बीच विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi and Pakistani President Mamnoon Hussain shake hands after signing of agreements between #SCO nations, in China's #Qingdao pic.twitter.com/bpGu7evVdC