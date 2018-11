G-20: शी जिनपिंग से मिले पीएम मोदी, बोले-दोनों देशों के संबंध और बेहतर होंगे

अर्जेंटीना में आयोजित जी-20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। शी जिनपिंग के साथ हुई बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि यह वर्ष दोनों देशों (चीन और भारत) के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाला वर्ष और भी बेहतर रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों में विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक स्वर में बात करने की जरूरत है। यही वजह है कि हम ब्रिक्स के लिए साथ आएं हैं।

अर्जेंटीना के इस दौरे पर समिट से इतर पीएम मोदी ने वहां पहुंचे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में संबंध को बढ़ाने पर चर्चा हुई। सऊदी अरब ने भारत को तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह प्रस्ताव रखा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में सलमान के आवास पर उनसे मिले। इस मुलाकात के दौरान, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, निवेश, कृषि, ऊर्जा, संस्कृति और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न द्वपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में इस विषय पर भी चर्चा हुई कि कृषि उत्पादों को लेकर अवसरों को कैसे भुनाया जाए।

