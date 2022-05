डेनमार्क में बोले मोदी, दुनिया को तबाह करने में भारतीयों की भूमिका नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में भारतीय डिस्पोरा को संबोधित किया। उन्होंने जलवायु की बात करते हुए कहा कि दुनिया को तबाह करने में भारतीयों की भूमिका नहीं है।

