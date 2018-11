मालदीव LIVE: राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह शुरू, पीएम मोदी भी मौजूद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मालदीव के नव निवार्चित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए मालदीव की राजधानी माले पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, मालदीव की संक्षिप्त यात्रा में पीएम मोदी दोपहर करीब पांच बजे माले के वेलना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। वह इसके बाद राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए नेशनल स्टेडियम पहुंच गए हैं। शाम सवा छह बजे उनकी नये राष्ट्रपति के साथ बैठक होगी और करीब साढ़े सात बजे वह स्वदेश के लिए रवाना हो जाएंगे।

