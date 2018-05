क्यूबा: 104 यात्रियों को ले जा रहा बोइंग 737 हादसे का शिकार, उड़ान भरने के कुछ देर बाद हुआ क्रैश

क्यूबा के हवाना में क्यूबाना एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हो गया। इस विमान में 104 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। फ्लाइट हवाना से हॉलगुइन जा रही थी।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बोइंग 737 ने हवाना के जोस मार्टी एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फ्लाइट के क्रैश होने के बाद वहां आसपास धुंए का गुबार भी देखा गया है।

Havana airport employee tells that airport workers have been alerted that a passenger jet has crashed on takeoff, reports AP