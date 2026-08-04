विदेश : जी-20 की बैठक के लिए अमेरिका जा सकते हैं गोयल
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सितंबर में अमेरिका में जी20 वाणिज्य मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक 30 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए चर्चा की जाएगी। भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने जॉर्जिया के गवर्नर से मुलाकात कर व्यापार संबंधों को मजबूत करने की बात की।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सितंबर में जी-20 के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका जा सकते हैं। यह बैठक तीस सितंबर से होगी। एक अधिकारी के अनुसार, वाणिज्य और उद्योग मंत्री गोयल इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारतीय राजदूत ने व्यापार और निवेश पर चर्चा कीवॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प से मुलाकात कर व्यापार और निवेश साझेदारी को बढ़ाने को लेकर चर्चा की।
उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि हमने भारत-जॉर्जिया व्यापार और निवेश साझेदारी के विस्तार, बेहतर संपर्क, व्यापार, नवाचार के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और बेहतर करने के लिए बातचीत की। क्वात्रा ने अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में जॉर्जिया के निरंतर योगदान की उम्मीद जताई है।
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