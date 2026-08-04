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जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे गोयल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सितंबर के अंत में अमेरिका के मिलवॉकी में जी-20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल हो सकते हैं। यह बैठक 30 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें गोयल अन्य मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। जी-20 की अध्यक्षता 2026 में अमेरिका के पास है।

जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे गोयल

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सितंबर के अंत में अमेरिका के मिलवॉकी में होने वाली जी-20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल हो सकते हैं। जी-20 देशों के व्यापार मंत्रियों की यह दो-दिवसीय बैठक विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवॉकी में 30 सितंबर से शुरू होगी। वर्ष 2026 के लिए जी20 की अध्यक्षता अमेरिका के पास है। अधिकारी ने कहा कि गोयल इस बैठक के इतर अपने समकक्ष मंत्रियों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14-15 दिसंबर को फ्लोरिडा के मियामी स्थित ट्रंप नेशनल डोरल में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे।

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