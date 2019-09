PAK में हिंदू मेडिकल छात्रा की संदिग्ध मौत, विरोध में कराची की सड़कों पर उतरे लोग

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में एक हिंदू मेडिकल छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंदेशा जताया है कि हो सकता है कि छात्रा ने खुदकुशी की हो, लेकिन उसके परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है। यह मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया है और छात्रा के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर, छात्रा की मौत को लेकर वहां की जनता में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कराची की सड़कों पर इस कथित हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया।

पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज की बीडीएस की अंतिम वर्ष की छात्रा निमरिता कुमारी सोमवार (16 सितंबर) को संदिग्ध हालात में अपने हॉस्टल के कमरे में मृत मिलीं। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका शरीर छत से लटकता मिला। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि कुमारी ने आत्महत्या की है।

Pakistan: People staged protest on the streets of Karachi against the alleged murder of a Sindhi Hindu girl, Namrita Chandani yesterday. Namrita was found with a rope tied to her neck in Larkana, Sindh. pic.twitter.com/HuOi6E6Dcj