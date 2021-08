विदेश अफगानिस्तान से निकाले गए लोगों को इन 12 देशों में मिलेगी शरण, अमेरिकी मंत्री ने गिनाए नाम Published By: Himanshu Jha Sat, 21 Aug 2021 11:30 AM एजेंसी,वाशिंगटन।

Your browser does not support the audio element.