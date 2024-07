Hindi News विदेश यूक्रेन में डॉक्टर से हाथ-पैर तुड़वा रहे हैं लोग, नए कानून के बाद फैल गई दहशत

रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन में लोग डॉक्टरों से अपने हाथ पैर तोड़वा रहे हैं। इसका कारण है सेना में जाने से बचना। यूक्रेन इन दिनों सैनिकों की कमी से जूझ रहा है।

Ankit Ojha Fri, 12 Jul 2024 07:52 AM एजेंसियां,कीव