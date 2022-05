पेगासस से जासूसी का नया मामला, स्पेन में पीएम और रक्षा मंत्री के फोन बने निशाना

Pegasus: पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, जिसे इजराइल की सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के किसी व्यक्ति के फोन में इंस्टॉल कर उसका फोन हैक किया जा सकता है।

Tue, 03 May 2022 05:20 AM

Nisarg Dixit लाइव हिंदुस्तान,मैड्रिड Tue, 03 May 2022 05:20 AM

इस खबर को सुनें