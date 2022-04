मदीना मस्जिद में PM शहबाज को चोर कहने वाला पाकिस्तानी तीर्थयात्री अरेस्ट, सऊदी से एक्शन की गुहार

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सऊदी अरब की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल में बिलावल भुट्टो-जरदारी भी शामिल हैं। पद संभालने के बाद शरीफ की यह पहली विदेश यात्रा है।

