भारतीय चैनल के लिए काम करनेवाले पाक पत्रकार की किडनैपिंग की कोशिश

एक पाकिस्तानी पत्रकार जिसे देश के सैन्य प्रतिष्ठानों की आलोचना करने के लिए जाना जाता है उसने बुधवार को बड़ी मुश्किल से अपने आपको बंदूकधारी किडनैपरों के चंगुल से बचाया। ये घटना पांच महीने बाद सामने आयी है जब उन्होंने इससे पहले यह आरोप लगाया था कि उसे देश की सैन्य प्रतिष्ठान की तरफ से परेशान किया जा रहा है।



फ्रांस 24 के लिए काम कर रहे ताहा सिद्दिकी भारतीय टेलीवज़न चैनल WION का पाकिस्तानी ब्यूरो चीफ है। उन्होंने बताया कि किडनैपिंग की ये कोशिश उस वक्त हुई जब वे टैक्सी से इस्लमाबाद जा रहे थे।

Taha Siddiqui, a Pakistani journalist, was beaten and threatened, and only escaped by running through oncoming traffic. pic.twitter.com/odsasHDa85