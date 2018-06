अपहरण के कुछ घंटों बाद रिहा हुईं पाकिस्तानी पत्रकार गुल बुखारी 

पाकिस्तान की राजनीति में कथित हस्तक्षेप को लेकर सेना की आलोचना करने वाली पाकिस्तान की पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गुल बुखारी को रिहा कर दिया गया है। गुल बुखारी का कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया था लेकिन कुछ घंटों बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। जिसके बाद वह घर भी आ गई हैं। यह जानकारी उनके परिवार के लोगों और सहयोगियों ने दी।

बता दें कि बुखारी एक शो में हिस्सा लेने जा रही थीं तभी रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी और अपहरण कर लिया। लेकिन गनीमत रही कि कुछ ही घंटों बाद उन्हें छोड़द दिया। बुखारी के पास पाकिस्तान और ब्रिटेन की दोहरी नागरिकता है और उन्होंने सोशल मीडिया में 25 जुलाई को होने वाले जनरल इलेक्शन में हस्तक्षेप को लेकर पाकिस्तानी सेना की आलोचना की थी।

उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के संस्थापक नवाज शरीफ का भी बचाव किया है, जिनका सेना के साथ टकराव है। बुखारी के पति अली नादिर बुखारी ने बताया कि वह मंगलवार की शाम वक्त न्यूज के लेट नाइट कार्यक्रम को रिकॉर्ड करा कर घर आ रही थीं। इसी दौरान लाहौर के छावनी क्षेत्र में उनके वाहन को रोका गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

