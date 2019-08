UNSC में कश्मीर पर शिकस्त खाने के बाद अब ICJ में जाएगा पाकिस्तान

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर शिकस्त खाने क बावजूद पाकिस्तान अपना अड़ियल रूख छोड़ने को हरगिज तैयार नहीं है। अब उसने कश्मीर मसले को हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट में उठाने का फैसला किया है।

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वह कश्मीर मुद्दे को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में उठाएंगे।

Pakistani government has decided to approach the International Court of Justice over Kashmir issue: Pakistan media pic.twitter.com/SAnOeeSCwe