खेल : पाक ने फिरकी से विंडीज पर कसा शिकंजा
पाक ने फिरकी से विंडीज पर कसा शिकंजा दूसरा टेस्ट -विंडीज के पास दूसरी
पाक ने फिरकी से विंडीज पर कसा शिकंजा दूसरा टेस्ट
विंडीज के पास दूसरी पारी में 60 रन, सिर्फ चार विकेट शेष
-साजिद ने चार विकेट जबकि उस्मान ने दो विकेट चटकाए
पोर्ट ऑफ स्पेन, एजेंसी। स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन से पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मैच के तीसरे दिन मंगलवार का खेल समाप्त होने तक उसने वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में छह विकेट 103 रन पर झटक लिए थे। मेजबान के पास अभी केवल 60 रन की बढ़त है और उसके चार विकेट ही बचे हैं।
बड़ी बढ़त से रोका
: वेस्टइंडीज की पहली पारी के 344 रन के जवाब में पाकिस्तान ने अब्दुल्ला शफीक के नाबाद 160 रन से 387 रन बनााकर 43 रन की बढ़त ले ली थी। बाएं हाथ के मेजबान स्पिनर जोमेल वारिकन ने छह विकेट चटकाकर पाक को बड़ी से रोक दिया।
दूसरी पारी में वेस्टइंडीज
के सलामी बल्लेबाज तेगनारायण चंद्रपॉल (17) और केवेम हॉज (34) ने पहले विकेट के लिए 40 रन जोड़कर बढ़त लगभग समाप्त कर दी थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के स्पिनरों ने शानदार वापसी की। साजिद खान ने 32 रन देकर चार विकेट और अली उस्मान ने 29 रन देकर दो विकेट लेकर वेस्टइंडीज को छह विकेट पर 103 रन तक समेट दिया।
पांच ओवर में बदला मैच
: एक समय टीम का स्कोर तीन विकेट पर 99 था लेकिन उसके बाद अंतिम पांच ओवरों में हालांकि मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। पाकिस्तान के पास अब वेस्टइंडीज के शेष चार विकेट लेकर वर्ष 2023 के बाद विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज करने का सुनहरा मौका है। दो मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में 90 रन की जीत से 1-0 की बढ़त बनाए हुए है।
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