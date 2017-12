गुजरात चुनाव: पाकिस्तान ने कहा- अब हमें मत घसीटो, अपनी बदौलत चुनाव जीतो

गुजरात विधानसभा चुनाव में लगातार पाकिस्तान का जिक्र होने और उसकी दखलंदाजी का आरोप लगाए जाने के बाद इस्लामाबाद भड़क गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से गुजरात चुनाव में पाकिस्तान के हस्तक्षेप करने की बात को इस्लामाबद ने पूरी तरह से आधारहीन करार दिया।

पाकिस्तान ने कहा- गुजरात चुनाव में हमें ना घसीटे

सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैज़ल ने ट्वीट करते हुए लिखा- “भारत को चुनाव प्रचार में पाकिस्तान की खिंचाई करने और आधारहीन आरोप लगाने से से बाज आना चाहिए और उसे अपनी बदौलत जीत सुनिश्चित करनी चाहिए।”

India should stop dragging Pakistan into its electoral debate and win victories on own strength rather than fabricated conspiracies, which are utterly baseless and irresponsible.

पाकिस्तान पर क्या कहा था पीएम मोदी ने

गौरतलब है कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार करते हुए पालनपुर रैली में पाकिस्तान सेना के पूर्व डायरेक्टर जनरल सरदार अरशद रफीक के फेसबुक पोस्ट का हवाला दिया था। इस फेसबुक पोस्ट में रफीक ने कहा था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को गुजरात का अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस पोस्ट को भारतीय मीडिया ने अपनी सुर्खी बनाया था।

The same Mani Shankar Aiyar, who insulted Gujarat, held secret meetings with Pakistan High Commissioner. What was the reason? Why are people who previously held high posts in military-intelligence establishment of Pak writing that we should help make Ahmed Patel the CM?: PM Modi pic.twitter.com/lc9G57NlKI