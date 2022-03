पाकिस्तान में शियाओं का भी जीना दूभर, मस्जिद अटैक में मरने वालों की संख्या 62 हुई; IS ने ली जिम्मेदारी

एएनआई,इस्लामाबाद Dheeraj Pal Sat, 05 Mar 2022 05:14 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.