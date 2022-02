सऊदी अरब से पाकिस्तान को बड़ा झटका, मिन्नतों के बाद भी एक पैसे के निवेश को तैयार नहीं कम्पनियां

सऊदी अरब से पाकिस्तान को बड़ा झटका, मिन्नतों के बाद भी एक पैसे के निवेश को तैयार नहीं कम्पनियां

एएनआई,इस्लामाबाद Dheeraj Pal Thu, 03 Feb 2022 09:36 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.