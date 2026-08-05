खेल : हॉकी विश्व कप में अबु बकर पाक कप्तान

हॉकी विश्व कप में अबु बकर पाक कप्तान कराची। स्ट्राइकर अबु बकर महमूद नीदरलैंड्स और बेल्जियम में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप में पाकिस्तान की 20 सदस्यीय टीम के कप्तान होंगे। राष्ट्रीय हॉकी चयनकर्ताओं ने पूर्व कप्तान अम्माद शकील बट को भी टीम में रखा है। पाकिस्तान को पूल डी में भारत, इंग्लैंड और वेल्स के साथ रखा गया है। उसे 15 अगस्त को एम्सटेलवीन में इंग्लैंड से पहला मैच खेलना है। पाक टीम : अबु बकर महमूद (कप्तान), वकार, मुहम्मद अब्दुल्ला, मुहम्मद सूफियान खान, मोईन शकील, अब्दुल वाहिद अशरफ राणा, अब्दुल हनान शाहिद, जकारिया हयात, अरशद लियाकत, आदिल लतीफ, अहमद नदीम, गजांफर अली, अम्माद शकील बट, मुहम्मद हमादुद्दीन अंजुम, रहमान अब्दुल, अफराज, उमर मुस्तफा, अली रजा, अब्दुल मनन, मुहम्मद अम्माद।