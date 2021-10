विदेश अफगानिस्तान के खिलाफ US से ये कौन सी डील कर रहा पाकिस्तान? घर में घिरा तो देनी पड़ गई सफाई Published By: Priyanka Sun, 24 Oct 2021 08:32 AM पीटीआई,इस्लामाबाद

Your browser does not support the audio element.