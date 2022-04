फुंके हुए कारतूस हैं, इनके बस में कुछ नहीं... इमरान के मंत्री का 'शरीफ एंड फैमिली' पर हमला

इमरान सरकार के निवर्तमान मंत्री शेख रशीद ने तंज कसते हुए कहा कि ये फुंके हुए कारतूस हैं, इनके बस में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संकट का हल जनता के पास होता है कोर्ट के पास नहीं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Gaurav Kala Sun, 03 Apr 2022 05:21 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.