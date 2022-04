पाक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान का 5 साल पुराना ट्वीट चर्चा में आया, जानिए वजह

पाक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान का पांच साल पुराना ट्वीट एक बार फिर चर्चा में आ गया है। उस वक्त नवाज शरीफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान खान ने रिएक्शन दिया था।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Gaurav Kala Fri, 08 Apr 2022 03:05 PM

