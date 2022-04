पाक की नई सरकार में भी मतभेद? PM शहबाज शरीफ ने तारिक फातेमी से वापस लिया विदेश मंत्रालय

एजेंसी,इस्लामाबाद Ashutosh Ray Thu, 21 Apr 2022 07:25 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.