अमेरिकाः सुरक्षा के नाम पर पाक पीएम खाकान का अपमान, चेकिंग के लिए उतरवाए कपड़े, वीडियो वारयल

अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के अपमान की खबर है। पाक प्रधानमंत्री को जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर उस समय शर्मनाक स्थिति क सामना करना पड़ा जब जांच के नाम पर उनके कपड़े उतरवा लिए गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। एयरपोर्ट पर रूटीन सुरक्षा जांच से होकर गुजरना को लेकर पाकिस्तान मीडिया ने खुली निंदा की है।

इसमें शाहिद खाकान अब्बासी को आम नागरिकों की तरह कपड़े उतारकर चेकिंग करवाते हुए देखा जा रहा है। यह पहला वाकया है जब किसी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह अपमानजनक वाकये से गुजरना पड़ा।

पाक मीडिया ने इससे जुड़े वीडियो अपने यहां प्रमुखता से दिखाया है। वीडियो में जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर पीएम शाहिद खाकान अब्बासी को आम नागरिकों की तरह कपड़े उतारकर चेकिंग करवाते हुए दिखाया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, साथ ही पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों पर अन्य तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती है। हालांकि, इस दौरान वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस से भी मिले। हालांकि, पाक मीडिया कह रहा है कि प्राइवेट दौरे पर भी ऐसी चेकिंग होना देश की बेइज्जती है।

SHAHID KHAQAN ABBASI'S PRIVATE VISIT TO USA TO BEG NRO FOR NAWAZ SHARIF. PUT HIS OWN SELF RESPECT AND COUNTRY'S RESPECT ON pic.twitter.com/GOQtCeumFH