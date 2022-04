निर्णायक मोड़ पर खड़ा है पाक, बाहर निकलें और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें; समर्थकों से इमरान की अपील

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अहम मतदान से एक दिन पहले शनिवार को देश के युवाओं से अपील की कि वे उनकी सरकार के खिलाफ कथित रूप से रचे गए 'विदेशी षड्यं

एजेंसी,इस्लामाबाद Ashutosh Ray Sat, 02 Apr 2022 11:47 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.