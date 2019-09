भारत से तनातनी के बीच इमरान खान ने कहा- पाक नहीं करेगा पहले परमाणु बम का इस्तेमाल

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनातनी के बीच परमाणु युद्ध की गीदड़भभकी देने वाले पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब अपने पहले के बयान से सोमवार को यू-टर्न ले लिया। रायटर्स के मुताबिक पीएम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान पहले परमाणु हथियारों का इस्तमाल भारत के खिलाफ नहीं करेगा।

Pakistan PM Imran Khan says Pakistan will not use nuclear weapons first amid tensions with India: Reuters pic.twitter.com/0JfFqKUI0r