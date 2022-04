इमरान खान की असफलताओं का बोझ उठाएगी नई सरकार! सामने होंगी ये 3 बड़ी चुनौतियां

सत्ता संघर्ष के बीच इमरान खान ने सरकार गिराने की कोशिश में अमेरिकी साजिश होने का दावा किया था। अब इमरान के इस बयान के बाद नई सरकार को अमेरिका से भी रिश्ते सुधारने की ओर काम करना होगा।

लाइव हिंदुस्तान,इस्लामाबाद Nisarg Dixit Sun, 10 Apr 2022 12:55 PM

