पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में महिला ने दिया बच्ची को जन्म

एक महिला ने सऊदी अरब से पाकिस्तान के मुल्तान जा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) की उड़ान सेवा में मंगलवार को एक बच्ची को जन्म दिया। पीआईए ने इसकी जानकारी देते हुए एक तस्वीर भी ट्वीट की। इस तस्वीर में विमान के चालक दल के हाथों में नवजात शिशु है।

Miracles happen everyday and we had our little miracle today onboard our flight PK 716 from Madinah to Multan. A beautiful baby girl was born! We congratulate the proud parents on the new arrival and a big kudos to our cabin crew for their amazing emergency response. #PIA pic.twitter.com/RPo8wyFvvE