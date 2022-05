बीबी की सहयोगी पर लगे आरोपों पर इमरान खान ने तोड़ी चुप्पी, दिया यह जवाब

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया कि शरीफ परिवार के खिलाफ सभी मामले 2008 से 2018 के बीच दर्ज किए गए थे। पूर्व पीएम ने कहा कि हमारे समय में एनएबी एक स्वतंत्र निकाय था।

