इमरान खान को लीगल विंग की नसीहत, गोपनीय जानकारी साझा करने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

मीडिया आउटलेट ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जिसके अनुसार न तो भेजने वाले इसे किसी के साथ साझा कर सकता है और न ही रिसीवर (पीएम) इसे सार्वजनिक कर सकते हैं। ऐसे में इमरान खान की मुश्किल बढ़ गई है

एएनआई,इस्लामाबाद Ashutosh Ray Sat, 02 Apr 2022 04:58 PM

