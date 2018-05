नवाज शरीफ ने स्वीकारा, मुंबई हमले में था पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने माना है कि साल 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ था। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अखबार द डॉन को दिए एक इंटरव्यू में यह स्वीकार किया है।

इंटरव्यू के दौरान पूर्व पाक पीएम शरीफ ने कहा, आतंकी संगठन सक्रिय हैं। क्या हमें उन्हें बॉर्डर पार कर मुंबई में 150 लोगों की हत्या की मंजूरी दे देनी चाहिए? शरीफ ने इंटरव्यू में आगे कहा कि क्यों हमने सुनवाई पूरी नहीं की?

Nawaz Sharif in an interview to Pak's Dawn says, 'Militant orgs are active. Call them non-state actors, should we allow them to cross border & kill 150 people in Mumbai? Why can’t we complete trial?' in reference to '08 Mumbai attacks-related trials stalled in a Rawalpindi court pic.twitter.com/4Ym0g3zcrm