पूर्व पाक पीएम नवाज शरीफ को माइनर हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती

पाकिस्तान ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को माइनर हार्ट अटैक हुआ है और उन्हें लाहौर के सर्विस अस्पताल में रखा गया है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से दी।

बता दें कि पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शुक्रवार को जमानत दे दी थी। शरीफ का एक ऐसी बीमारी का इलाज चल रहा है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है। इस बीमारी के चलते उनका प्लेटेलेट काउंट खतरनाक स्तर तक गिर गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के 69 वर्षीय सुप्रीमो को सोमवार देर रात को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) कार्यालय से लाहौर में सर्विसेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका प्लेटेलेट काउंट अचानक गिर गया था।

Pakistani media: Former Prime Minister Nawaz Sharif suffers minor heart attack, at Services hospital in Lahore. (file pic) pic.twitter.com/xECm9u6E4T