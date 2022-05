जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में ईद की नमाज पर रोक के बाद पाकिस्तान को लगी मिर्ची, जानें क्या बोले शाहबाज

देशभर में मंगलवार तीन मई को ईद का त्योहारा मनाया गया। कश्मीर में मंगलवार को बारिश के बावजूद ईद-उल-फित्र मनाने का उत्साह कम नहीं हुआ। लोग मस्जिदों, दरगाहों व ईदगाहों में नए कपड़े पहनकर पहुंचे थे।

