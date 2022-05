जल्दी चुनाव न हुए तो फिर गृहयुद्ध होगा, इमरान खान की पार्टी का शहबाज को अल्टीमेटम

पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा है कि इमरान खान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। वह जल्द चुनाव कराए जाने को लेकर पीएम से बातचीत करना चाहते हैं।

