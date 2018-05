पूर्व रॉ चीफ के साथ किताब लिखने पर पूर्व ISI चीफ को पाक आर्मी ने भेजा समन

पाकिस्तान की ताकतवर सेना ने खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व चीफ को जवाब तलब किया है। भारत के पूर्व रॉ चीफ एएस दौलत के साथ किताब लिखने को लेकर उन ऊपर मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

अगस्त 1990 से लेकर मार्च 1992 तक आईएसआई के चीफ रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दुर्रानी और दौलत ने मिलकर “द स्पाई क्रोनिकल्स: रॉ, आईएसआई एंड द इल्यूजन ऑफ पीस” शीर्षक के साथ एक किताब लिखी है। यह किताब बुधवार को जारी की गई है। इसमें कश्मीर समस्या, करगिल युद्ध, ओसामा बिन लादेन का मारा जाना, कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी, हाफिज सईद, बुरहान वाणी समेत कई मुद्दों पर बात है।

पाकिस्तान सेना ने एक बयान में कहा कि दुर्रानी को 28 मई को सेना मुख्यालय (जनरल हेडक्वार्टर) बुलाया गया और उनसे स्पाई क्रोनिकल्स में दिए गए उनके विचारों के बारे में उनसे सफाई मांगी जाएगी। पिछली रात जारी बयान में कहा गया- “किसी भी तरह का आरोप वो चाहे सेवारत रक्षाकर्मी हो या सेवानिवृत उन सभी के ऊपर सेना के आचार संहिता के उल्लंघन का नियम लागू होगा।”

Lt Gen Asad Durrani, Retired being called in GHQ on 28th May 18. Will be asked to explain his position on views attributed to him in book ‘Spy Chronicles’. Attribution taken as violation of Military Code of Conduct applicable on all serving and retired military personnel.