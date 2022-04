पूरी तरह 'मेड इन चाइना' हो चुकी है पाकिस्तान की सेना, बीजिंग से मिलते हैं 72% हथियार

हिन्दुस्तान टाइम्स,इस्लामाबाद। Himanshu Jha Wed, 27 Apr 2022 06:13 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.