पाकिस्तान में तख्तापलट की तैयारी में सेना? इमरान खान से मिले आर्मी चीफ जावेद बाजवा

पीटीआई,इस्लामाबाद Ashutosh Ray Wed, 26 Jan 2022 09:44 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.